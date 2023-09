Attaque armée contre le RNDDH

Le Réseau National de Défense des Droits Humains (RNDDH) a dénoncé une attaque armée

survenue le 18 août dernier au sein de ses locaux situés à la ruelle Rivière, Port-au-Prince.

L’incident, survenu aux alentours de 14 heures, impliquerait un agent de la police frontalière,

accompagné d’un individu fortement armé, d’après les informations fournies par

l’organisation. Le RNDDH a rapidement réagi en adressant une lettre à l’Inspection Générale

de la Police Nationale, appelant à une enquête rigoureuse.

Cet acte de violence a pris place après la publication d’un rapport par le RNDDH

détaillant les actes de violence survenus à Port-au-Prince et dans la région du bas-Artibonite.

Les responsables de l’organisation condamnent fermement cette attaque et prennent cet

incident avec la plus grande gravité. Ils exigent que l’Inspection Générale de la Police

Nationale (IGPNH) mène une enquête approfondie pour élucider les circonstances entourant

cette agression.

L’attaque armée, perpétrée le 18 août dernier contre les locaux du Réseau National de

Défense des Droits Humains (RNDDH), constituerait un acte d’intimidation qui viserait à

réduire au silence les défenseurs des droits humains, a dénoncé la Fondasyon Je Klere

(FJKL). La Fondasyon Je Klere (FJKL), dans une note publiée le 23 août 2023, a exprimé sa

profonde consternation, face à l’attaque perpétrée contre les locaux du RNDDH. La FJKL a

condamné cet acte répréhensible et inacceptable, soulignant les sérieuses menaces pesant sur

la liberté d’expression en Haïti. La Fondation appelle instamment les autorités compétentes à

identifier, localiser et traduire en justice les responsables de cette agression odieuse.

En ces temps critiques, la FJKL encourage vivement les militants du RNDDH à ne pas

se laisser intimider par de tels actes de violence. L’organisation insiste sur l’importance de la

défense des droits fondamentaux et de la liberté d’expression pour la démocratie et la justice

en Haïti.

Alors que l’appel à une enquête minutieuse se poursuit, la situation soulève des

préoccupations majeures quant à la protection des défenseurs des droits humains et à la

préservation des valeurs démocratiques au sein du pays. Les prochaines actions des autorités

et la réaction de la société civile joueront un rôle crucial dans la quête de vérité et de justice

dans cette affaire.

Emmanuel Saintus