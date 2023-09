Des Brebis emmenées à la boucherie par leur Berger

La nature a horreur du vide. L’absence des autorités étatiques a poussé les citoyens à prendre

des décisions meurtrières. On ne pactise pas entre un agneau et un lion.

Les gangs terroristes n’ont aucun état d’âme, ce sont des gens atteints de la

schizophrénie, des vampires assoiffés toujours du sang des innocents. En effet, des dizaines de

personnes ont laissé la vie, lors d’une manifestation de plusieurs centaines de fidèles dont des

centaines d’entre eux sont des déplacés, victimes de la violences inouïes des gangs terroristes.

Des bandits du gang de Canaan ont ouvert le feu sur une manifestation organisée le samedi 26

août, à l’initiative du pasteur Marco, de son vrai nom Marcorel Zidor. Le bilan partiel fait état

d’au moins cinquante (50) morts et plusieurs blessés par balles.

Le pays a ainsi connu un nouveau drame. À l’origine de cet événement tragique, se

trouve le pasteur Marco, de l’église Évangélique Piscine de Bethesda. Le révérend a pris la

tête d’une foule de fidèles chrétiens, décidés à déloger le gang opérant à Canaan, opérant à

l’entrée Nord de la capitale. Arrivés dans le fief du gang, les hommes de «Ti Jeff» ont ouvert

le feu sur la foule. Au moins cinquante (50) jeunes fidèles des deux sexes ont été tués par les

bandits. Les criminels ont filmé les corps sans vie des victimes et partagé la vidéo sur les

réseaux sociaux. Des reporters qui couvraient la manifestation parlent de plusieurs dizaines de

morts et de blessés par balles.

«L’initiative du Pasteur Marco, qui a mobilisé ses fidèles et les a encouragés à marcher

en direction d’un groupe de gangs armés dans leur fief, à la localité de Canaan, ce samedi 26

août 2023, peut être qualifiée d’audacieuse, mais débouche néanmoins sur une véritable

tragédie. En optant pour une telle action, le pasteur a exposé ses fidèles à des risques

considérables, comme en témoignent les événements tragiques qui ont suivi: des pertes en

vies humaines, des blessures et des enlèvements, touchant particulièrement les femmes. C’est

une regrettable tragédie!»: déclare l’ex-premier ministre, Evans Paul.

Le mea culpa de la Police nationale

La Police Nationale d’Haïti (PNH), dans une note datant du lundi 28 août, a fait savoir ceci,

concernant l’attaque meurtrière orchestrée par le gang de Canaan contre une foule de fidèles

qui manifestaient, le samedi 26 août 2023, contre ledit gang, à l’appel de «l’Église

Évangélique Piscine de Bethesda», dirigée par le pasteur Marcorel Zidor, alias Marco. «La

foule, dont certains armés de machette et de bâtons, aurait contourné les dispositifs de sécurité

qui ont été établis par les forces de l’ordre, et est quand même arrivée dans les zones

souhaitées, pour affronter les membres dudit gang», tente de se justifier la Police nationale

d’Haïti (PNH). Sans donner de détails sur les actions de dissuasion qu’elle aurait faites, la

PNH déclare «avoir pris des dispositions en établissant des périmètres de sécurité pour

empêcher les participantes et participants d’atteindre leur destination». Des pourparlers

auraient été également entrepris en vue de convaincre les organisateurs «de ne pas continuer

dans cette entreprise, pour éviter un carnage de la part des bandits qui disposent d’un arsenal

de guerre», selon la PNH.

La Police nationale d’Haïti qualifie de «regrettable» le drame du samedi 26 août 2023,

ayant fait plusieurs morts par balles et blessés , lors de la «manifestation spontanée» qui visait

à déloger le gang de Canaan, dirigé par le nommé Jeff, ainsi connu. «D’autres manifestants

portant des uniformes vert olive auraient été armés de fusils d’assaut», souligne la PNH,

indiquant qu’une enquête judiciaire est déjà ouverte à la Direction centrale de la police

judiciaire (DCPJ), en vue de fixer les responsabilités de tous les acteurs dans cette affaire, afin

que de tels actes irrationnels ne se reproduisent plus». Plusieurs des personnes qui

manifestaient sont retenues en otage par le gang de Canaan.

Beaucoup estiment que la PNH aurait pu, si elle le voulait, disperser les manifestantes

et manifestants, avant qu’ils parviennent à atteindre la zone à risques.

De son côté, la Fondasyon Je Klere (FJKL) constate avec amertume les douloureux

événements survenus dans la zone de Canaan, samedi 26 août où des dizaines de fidèles

protestants, répondant à l’appel de leur pasteur, ont été massacrés, blessés ou enlevés.

Cette marche organisée par l’Église Evangélique Piscine de Bethesda, dirigée par le

Pasteur Marcorel ZIDOR, alias «Pasteur Marco» a été précédée d’un discours pastoral faisant

l’apologie de la violence, appelant les citoyens à s’armer les uns contre les autres, en vue de

déchouquer les gangs armés par la violence. Ces appels à la violence, en vue de porter les

citoyens à se substituer aux forces de l’ordre, se multiplient ces derniers temps, dans

l’indifférence totale des autorités établies qui laissent la société aller à son dépérissement.

La FJKL rappelle que le fait de porter les citoyens à s’armer les uns contre les autres,

la provocation à la violence, dans les discours pastoraux, sont des actes criminels, prévus et

punis par le Code pénal haïtien, de 3 à 15 ans de prison. «Il est temps de faire respecter la loi.

Ceux qui par leur discours ont provoqué ce massacre comme les auteurs de ce massacre

doivent répondre de leurs actes. La FJKL, tout en présentant ses sympathies aux parents des

victimes, souhaite que la justice se montre impitoyable contre les auteurs et complices de ce

massacre. Trop c’est trop!»

Emmanuel Saintus