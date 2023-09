La différence entre un Optimisme béat et un Optimisme prudent réside dans la planificationréaliste…

Le dictionnaire Robert soumet deux définitions pour le terme «optimisme». 1. Tournure d’esprit qui

dispose à prendre les choses du bon côté, en négligeant leurs aspects fâcheux. 2. Sentiment de confiance

dans l’issue d’une situation. Dans un cas comme dans l’autre, il s’agirait d’un sentiment, d’une tournure

d’esprit, mais rien de vraiment concret, de solide, sur lequel fonder cette confiance, dans l’issue probable

d’une situation. Et, pour paraphraser Oreste, dans la tragédie Andromaque de Racine, les optimistes «se

livrent souvent en aveugles au destin qui les entraîne»… Ils pensent, dur comme fer, que tout ira pour le

mieux, sans trop savoir ni pourquoi ni comment. Ils se fient à leur pif, à leur instinct, et se disent: «ça va

bien aller, t’inquiète», souvent se basant simplement sur la couleur du temps et la fraîcheur de la brise

pour une telle assomption. Rien de vraiment patent ou qui justifie un tel sentiment.

Je dis tout cela pour mettre, en perspective, les émotions, en Montagnes Russes, qu’ont dû avoir

vécues nos autorités, ces dernières semaines, voire ces derniers mois, concernant l’intervention réclamée

et tant attendue d’une force internationale quelconque qui viendrait à notre secours. Après le désistement

des Américains, puis des Canadiens, on avait laissé rouler le bruit que les Brésiliens, puis les Mexicains

pourraient bien se charger de cette mission hasardeuse, de ce «dyòb sèkèy», comme l’on dit chez nous.

Finalement, Lula et Obrador ne se sont pas découvert un gros appétit pour cette aventure risquée. Eux

aussi ont donc décidé de passer leur tour et de refiler ce plat indigeste au suivant. Et le suivant n’était pas

très proche de chez nous. Cela a pris quelques tordages de bras, paraît-il, mais, finalement, le Kenya a

répondu présent et s’est porté volontaire pour relever le défi, moyennant des conditions dont certaines

n’étaient connues, semble-t-il, que des autorités kényanes et de quelques commanditaires. Ainsi, lorsque

le Premier Ministre de facto, Ariel Henry, et son entourage sont allés plaider leur cause et convaincre, en

personne, le Président du Kenya, de l’opportunité d’envoyer ses troupes en Haïti, lors d’une rencontre à

Paris, à l’occasion de la participation de ces deux hommes d’État au «Sommet Pour un Nouveau Pacte

Mondial», déjà s’esquissait une possible entente pour la prise en charge de cette mission par le Kenya.

S.E.M. William Samoei Ruto semblait voir ce projet d’un bon œil. En tout cas, on n’avait pas claqué la

porte au nez de la délégation haïtienne, donc tous les espoirs étaient permis. Et puis, Washington et

Ottawa, tour à tour, se sont mis de la partie (qui sait, peut-être des commanditaires de cette opération)

pour faire pression sur le Kenya, pour le pousser à passer le seuil de la porte qu’il avait laissé ouverte.

Alors, la machine s’emballe. On commence à élaborer les grandes lignes du budget de cette intervention.

200 millions par an. Non, beaucoup plus: mettons 400 millions… Peut-être un peu plus, on verra. On

traversera le pont une fois rendu à la rivière. Il ne sert à rien de trop anticiper les choses. L’essentiel, c’est

que les secours arrivent. Ils seront là, bientôt. L’optimisme est de rigueur. Les bandits n’ont qu’à bien se

tenir, car les Kényans n’ont pas l’habitude ni la réputation de faire très attention à la dentelle… C’était le

sentiment général qui se dégageait du Point de Presse du Premier Ministre Ariel Henry, de retour de

mission, à l’aéroport international Toussaint Louverture, le 25 juin dernier.

Et puis, le temps a passé. Le momentum s’est accéléré. Le Conseil de Sécurité a encore débattu de

la question haïtienne, et son Secrétaire Général a déposé son rapport sur le dossier, le 15 août dernier. Il y

a urgence d’intervenir en Haïti, cette pupille non déclarée des Nations Unies, ‘’Pupille de l’Humanité,

comme le déclarait Régis Debray, mais plutôt ce pitit deyò de l’ONU, qui a grand besoin d’aide, bien que

cette institution internationale s’en soit occupée «inlassablement», au cours des 2 à 3 dernières décennies.

À preuve, constatons-en les résultats aujourd’hui. Sauf que, pour cette fois, l’ONU ne veut pas que cette

aide, qu’elle réclame pourtant pour ce pays sous sa protection, soit délivrée sous son autorité. Elle veut

fermer les yeux et regarder ailleurs pendant que cela se passe, même si elle le demande avec insistance à

tous ses membres qui le peuvent et le veulent bien. Sous pression de l’ONU et des États-Unis, n’y tenant

plus, Ruto tâte le dossier haïtien et prend sa température un peu sur la pointe des pieds: le Kenya prendrait

bien le leadership d’une force d’intervention internationale non-onusienne en Haïti, mais sous réserve de

l’adoption d’une Résolution du Conseil de Sécurité des Nations Unies l’y autorisant et moyennant

certaines autres conditions non explicitées. Sur le coup, les Bahamas emboîtent le pas. Ils y enverront 100

policiers. La Jamaïque aussi dit: présent. Elle y contribuera 150. Si cela continue à ce rythme, il ne

faudrait pas s’étonner de devoir refuser du monde au portillon. Une délégation kényane part en mission.

Elle fera d’abord escale à Washington. Il faut parler au boss, d’abord, comme dirait mon grand-père qui

avait un sens affûté de l’ordre et de la répartie. Ensuite on fera jasette aux figurants pour ne pas trop les

froisser. Après tout, ils sont les premiers concernés, même s’ils n’ont pas leur mot à dire dans tout ce

processus. Alors, chez nous, l’optimisme fait place à une euphorie dans les rangs du gouvernement. Il ne

manque que les feux d’artifice. Le 1 er août, Henry et Ruto échangent longuement sur la venue de la

mission kényane d’évaluation. Plus aucun doute, cette fois, c’est la bonne.

Le dimanche 20 août, la commission kényane débarque à l’aéroport International Toussaint

Louverture et entame ses consultations qui devront durer 72 heures, top chrono. D’abord, les responsables

politiques locaux, ensuite les autres potentats qui manipulent à volonté les marionnettes locales, entendez

par ceux-là les membres du CORE Group, et puis, pour faire bonne mesure, l’état-major de la PNH, tout

le gratin des forces de l’ordre du pays. Et puis… Et puis… Un couac! Il paraîtrait qu’on se serait très mal

compris, de part et d’autre. Pour les Kényans, la mission d’intervention en Haïti consisterait surtout à

faire un peu de gardiennage. Il faut sécuriser les zones sensibles et stratégiques au pays. C’est d’une

importance capitale. Par exemple, l’aéroport international doit être protégé, coûte que coûte, pour faciliter

les évacuations au besoin. C’est essentiel. Existentiel même. Les ports aussi car, après tout, il faut que les

importations de toute nature puissent continuer à affluer au pays, les renforts en munitions aussi, et vous

savez au bénéfice de qui, prioritairement. D’ailleurs, alors que les forces de police appréhendent de

manquer de munitions à Savane Pistache et à Carrefour-Feuilles et envisagent, le cas échéant, de se

replier de ces zones, abandonnant leurs résidents aux attaques des bandits, ces derniers faisaient une

démonstration de leur ample provision en armement lourd et en munitions correspondantes. En fait, les

premières rumeurs de la déconvenue de nos autorités ont commencé à percoler à travers les lignes de

Miami Herald qui cite une source diplomatique. Et nos autorités locales, tout comme les membres du

Corps diplomatique qui anticipaient l’arrivée prochaine d’une force armée kényane, se retrouveraient

donc, encore une fois, le bec à l’eau. La proposition de service du Kenya, avec des règles d’engagement

aussi limitées, ne correspondrait absolument pas aux attentes exprimées par les autorités haïtiennes et ne

pourrait, en aucun cas, dans sa forme actuelle, aider à résoudre les problèmes de grand banditisme, de

violence sur la population civile et d’insécurité aggravée dans plusieurs zones importantes du pays. Alors,

retour à la table à dessin, rude réveil pour le gouvernement d’Ariel Henry. À moins, bien sûr, que

quelqu’un ne fasse une surenchère et une relance, dans ce jeu de poker, qui convaincraient alors le Kenya

de revoir sa copie et de modifier sa posture. Comme quoi, il est de bon ton de professer un certain

optimisme, un optimisme prudent, certes, mais pas un optimisme béat qui ne se base sur absolument rien

de concret. Et ce n’est pas tout. Nous ne savons pas encore quel sera le libellé de la Résolution que

soumettront les États-Unis et l’Équateur au Conseil de Sécurité, ni quel accueil lui sera réservé, tout

particulièrement par la Chine et la Russie, le 12 septembre prochain. Donc, une saga à suivre…

Entre temps, sur le terrain, les gangs s’enhardissent de plus en plus, convaincus de pouvoir tenir

tête aux forces de l’ordre, coalisées ou non. En réalité, comme je l’ai déjà mentionné dans un article

précédent, le gouvernement haïtien n’avait pas besoin d’emprunter la voie la plus difficile et la plus

compliquée pour résoudre le problème des gangs en Haïti. Il n’avait surtout pas besoin de s’en remettre

aux Nations Unies et à son Conseil de Sécurité, ni à l’OEA non plus, en ce qui me concerne. En tant que

pays réputé souverain et indépendant, il aurait pu opter pour transiger directement et publiquement avec

un groupe privé de militaires étrangers, notamment américain ou d’un pays de l’Amérique du Sud, qui

aurait ces ressources disponibles, et contracter pour un contingent de 2000 à 3000 intervenants qui

opéreraient contre rétribution, selon des règles dont le gouvernement participerait à l’élaboration, et pour

une période limitée dans le temps. Point à la ligne. Il n’y a pas que les Russes qui en disposeraient, avec

le bien connu Groupe Wagner qui défraie aujourd’hui les manchettes. Les Américains aussi en comptent

plusieurs, dont: Blackwater USA Security Consulting, Defion International, Aegis Defense Services,

Triple Canopy, G4S Secure Solutions, pour ne citer que ces derniers. Toutes ces entreprises militaires

privées disposent de personnel très entraîné, notamment des anciens SEALS et disposent de leurs propres

équipements et moyens logistiques. Certains de leurs membres seraient même d’origine ou d’ascendance

haïtienne. Il suffirait juste d’établir convenablement les termes et les objectifs d’un contrat de sécurité et

des aménagements légaux qui leur garantiraient l’immunité, dans le cadre de certains dommages

collatéraux que ne manqueront pas de causer leurs interventions, ce qui sera une requête attendue et

normale, dans les circonstances, de toute façon, pour n’importe quels groupes étrangers ou nationaux

d’intervention. Ils n’ont aucune limitation au niveau du nombre de leur personnel, variant de 5 000

membres pour Triple Canopy, en passant par 20 000 membres pour Blackwater USA Security

Consulting et jusqu’à 625 000 membres pour G4S Secure Solutions. Par conséquent, aucune de ces

entreprises militaires privées n’aurait de difficulté à déployer jusqu’à 3 500 employés disposant de la

technologie, de la logistique et de «moyens militaires», entendez par ces derniers vocables: des armes, des

munitions, de blindés, de vrais ceux-là, d’hélicoptères et de drones pour des opérations d’éradication

totale de nos pestes. Entendons-nous bien, il ne s’agira pas d’enfants-de-chœur. Ce sont des militaires

rompus aux entraînements et au dur métier de la guerre, car il s’agit bien d’une vraie guerre à livrer aux

gangs, pour délivrer les bonnes gens et le pays de leurs crimes abominables. Les Seals, comme les Bérets

Verts et autres anciens vétérans militaires de groupes d’élite ne sont pas des travailleurs sociaux ni des

socio-psychologues. Ce sont des spécialistes en interventions militaires qui ont obtenu leur certification et

leurs galons sur des champs de bataille divers, pas dans quelques pseudo-parades sur le Champ-de-Mars.

Et leur contrat d’intervention pourrait être assorti des conditions suivantes: notre satisfaction garantie et

un échéancier respecté.

Le problème avec une telle démarche, c’est que le gouvernement d’Ariel Henry n’a pas la

légitimité requise pour s’engager dans un tel contrat avec des entreprises militaires étrangères, ni peut-

être les fonds nécessaires pour les payer sans aide étrangère. Cela prendrait effectivement soit un

gouvernement élu légitime, soit un Gouvernement de Salut Public, «largement large», pour signer un tel

contrat pour une durée d’un ou de deux ans et pendant laquelle on pourrait entreprendre de former notre

propre unité défensive spéciale de 5 000 membres pour prendre la relève de ces contractuels. En outre,

cela pourrait coûter la bagatelle d’un milliard de dollars à étaler sur une période de 2 ou 3 ans. La

discussion à engager avec les Américains, avec les Canadiens ou avec la communauté des Haïtiens en

Diaspora, ce serait la manière de financer cette entreprise. Tous ces arrangements pourraient se faire.

Mais il faudrait s’y prendre sans tarder. Il faut convenir d’un accord entre le gouvernement d’Ariel Henry

et l’opposition, sur la base des échanges entamés à Kingston. Cela entraînerait des concessions de part et

d’autre, bien sûr. D’abord, l’on maintiendrait Ariel comme Premier Ministre et on le coifferait d’un

Président qui pourrait bien être Mme Manigat ou peut-être un juge à la Cour de Cassation. Ensuite, on

installerait un Conseil de la Transition de 12 membres avec autorité décisionnelle, essentiellement pour

jouer le rôle de pouvoir parlementaire et de caution politique et sociale, pour garantir la validité des

arrangements et des décisions prises par le gouvernement. Fort de ce nouvel arrangement, on constitue un

nouveau Gouvernement de Salut Public de 21 membres dont certains ministres sont recrutés à même le

gouvernement actuel d’Ariel Henry, pour un tiers ou moins, parmi les plus performants, si l’on peut dire,

en l’occurrence. Pour le reste, il faudrait mettre à contribution des techniciens et des personnalités

notables du pays, capables de relever le défi dans le domaine de leur compétence respective et qui

bénéficient encore d’une certaine respectabilité publique, mais qui n’envisageraient pas de profiter de leur

poste pour sauter dans l’arène politique et participer aux prochaines élections. Et cela, c’est possible, c’est

à notre portée. Ensuite, on pourrait contracter avec une ou plusieurs de ces entreprises militaires privées

étrangères. Le Basket Fund, estimé à environ 200 millions de dollars, pourrait être utilisé comme

paiement de départ ou même comme caution, en cas de défaut de paiement. Une taxe sur les transferts de

la Diaspora et une taxe spéciale sur le commerce local pourraient être prélevées et dédiées spécifiquement

au financement de la libération du pays de ses gangs armés. Et, en étant maître-d’œuvre de cette initiative

inter-haïtienne que la Communauté Internationale ne cesse de nous réclamer, nous pourrions alors être

légitimement optimistes. Nous aurions à notre disposition et sous contrat avec une entité gouvernementale

légitimée par un accord entre nous, des ressources adéquates pour résoudre le problème, dans un délai

raisonnable. Nous pourrions nous donner alors une Feuille de Route crédible, avec des échéances

réalistes, pour un retour à la normalité constitutionnelle dans environ 24 à 30 mois, donc quelque part en