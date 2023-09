Ariel Henry «danse au bord d’un volcan»

Ils font tout pour embrouiller les choses, de façon à ce que l’on soit perdu… Le Kenya s’est

dit désormais favorable à un déploiement d’une force opérationnelle offensive, pour

combattre les gangs armés en Haïti, après leur visite à Port-au-Prince. La délégation kényane

a fait escale, le 25 août 2023, à New-York, pour une réunion de suivi à laquelle ont participé

les États-Unis, l’Équateur et le représentant permanent d’Haïti auprès de l’ONU, Antonio

Rodrigue.

Le mercredi 23 août 2023, le Premier Ministre de facto, Ariel Henry, rencontrait le

Haut commandement de la Police Nationale d’Haïti (PNH), qui, la veille avait eu une journée

de travail avec la délégation kenyane, autour du support qui va être apporté pour le

renforcement de l’institution et son adaptation aux nouvelles formes de criminalité en Haïti.

Le Haut Commandement de la Police nationale, au grand complet, avait effectué, avec le

Premier Ministre, le résumé de la journée de travail avec la délégation kenyane qui était

présidée par l’Ambassadeur Georges Orina. Cette journée de travail avait permis au Haut

Commandement de la PNH de préciser ce qu’il voulait et attendait de l’aide qui allait être

fournie (si le Conseil de Sécurité de l’ONU vote favorablement) pour le renforcement de la

Police et pour lui permettre de gagner en efficacité.

Cette première visite de la délégation kenyane a été très utile, selon le Haut

Commandement. Elle a permis, entre autres, de confirmer que toutes les parties avaient la

même compréhension de la mission: elle ne sera pas là pour remplacer la PNH ni pour

effectuer son travail. Elle viendra l’aider à devenir plus performante, plus adaptée, davantage

en mesure de remplir sa mission de protéger et servir. Le Haut Commandement de la Police

s’est réjoui que la Police haïtienne soit présente à toutes les phases de la préparation de la

mission et soit dans la réflexion, pour la meilleure articulation possible, afin d’obtenir des

résultats qui, dès les premiers moments, changeront la vie de la population et leur permettront

de recouvrer leur liberté de circuler et d’habiter tranquillement leurs quartiers.

Le Haut commandement a souligné que l’une des demandes de la Police Nationale a

été la formation d’unités d’intervention spéciales au sein de l’institution, afin de faire face aux

défis sécuritaires, de plus en plus nombreux, et garantir la stabilité du pays.

À noter que la mission d’évaluation, dépêchée par le Kenya, était arrivée à Port-au-

Prince le dimanche 20 août 2023. Comptant vingt membres, cette délégation entamait des

discussions avec les autorités gouvernementales ainsi qu’avec des représentants-clés de la

Police nationale d’Haïti (PNH). Depuis la décision du Kenya de diriger une coalition

internationale dans le but de réprimer les groupes armés en Haïti, l’attention s’est focalisée sur

ce pays. Suite à l’approbation de sa proposition par le Conseil de Sécurité des Nations Unies,

le mardi 15 août, une entente a été conclue entre le gouvernement kényan et l’organe

international, concernant l’envoi d’une mission d’évaluation en Haïti. Conformément aux

informations relayées dans la presse haïtienne, cette mission avait effectivement débarqué à

Port-au-Prince, le dimanche 20 août. Regroupant un contingent de vingt personnes, cette

équipe avait mené des entretiens avec les autorités gouvernementales et les responsables de la

PNH. L’objectif de ces discussions concernait essentiellement le déploiement prochain d’une

force multinationale en Haïti, en vue de rétablir la sécurité dans le pays, en proie à la violence

des gangs terroristes.

Emmanuel Saintus

Après le départ de la délégation kenyane, Ariel Henry convoque une réunion de haut

niveau avec la PNH