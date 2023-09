Pastè Marcorel Zidor mennen fidèl legliz li yo nan labatwa, nan zòn Kanaran

Jou samdi 26 dawout la, pastè Marcorel Zidor, anpil moun konnen sou non Marco oubyen

Cheriben, te òganize yon mach ki ta prale zòn Kanaran, fyèf gang Jeff ki ap dirije zòn sa a

depi kèk tan.

Si nan kòmansman an, tout bagay t ap byen dewoule, deblozay ta pral pete aprè nèg ak

zam blòk sa a, deside tire sou foul la ki te detèmine pou pote mesaj nan baz gang yo. Atravè

pil videyo ak imaj k ap sikile, nou ka remake kèk moun, ki te nan mach la, ki mouri, twa fidèl

nèg ak zam yo te pran, epi ap fè yo pale.

Imaj chokan k ap sikile a montre gen 5 moun ki mouri k ap benyen nan san yo. Bandi

yo ap filme pou montre sa k pase a. 5 moun sa yo gen yon mayo blan sou yo e ki gen logo

pastè Marco.

Nan yon lòt videyo, gen 3 medam nèg ak zam yo pran epi ap fè pale, pandan y ap

filme yo. Youn ladan yo gen vizaj li ki pa anfòm, epi gen san sou li. Daprè sa k ap di nan

videyo a, sanble se bal li ta pran nan bouch li.

Pa gen moun ki konnen konbyen viktim ki fèt pandan ensidan sa a, kote misyon fidèl

pastè Marco yo se te rive nan fyèf gang Jeff pou fè yo depoze zam, kite bandi.

Pou kounye a, pa gen okenn nouvèl sou pastè Marco. Men moun kritike l, paske li

trennen anpil kretyen vivan nan bouch anpil bandi san fwa ni lwa menm fòs lòd difisil pou

kontrekare.

Pawòl Commissaire Jean Ernest Muscadin

«Lè bandi yo touye yon inosan, pa gen deba sou sa, se nòmal. Lè m touye yon bandi li te bon

moun. Fè m konfyans: m ap kontinye pete fyèl tout malfra ki ta tante rantre nan jiridiksyon

Nip la» pawol komise Jean Ernest Muscadin.

Pwogram Biden lan ap kontinye jiska nouvèl òd

Jij federal Drew B Tipton te tande, pandan 2 jou, avoka Texas ak 20 lòt Eta repibliken ki te

mande pou kanpe pwogram lan, ak avoka Depatman Lajistis Ameriken ak asosyasyon dwa

imigran yo k ap defann pwogram Biden lan nan pwosè a. Pandan deba a, jij federal la te

mande 2 pati yo èske viv nan povrete sifi pou kalifye yon moun nan pwogram imigrasyon sa

a? Jij distri ameriken an, Drew Tipton, te deklare yon «gwo moso nan mond lan» ap viv nan

povrete. Li ajoute lè li te vizite Ayiti, li te wè ak 2 je li kondisyon lavi terib sa a. «Èske lefèt

yo ap viv nan povrete pa kalifye kòm yon bezwen imanitè ijan?» Se sa Tipton te mande,

pandan 2 pati yo t ap prezante pozisyon final yo, nan pwosè a, nan Victoria, Texas.

«Mwen panse pwobableman non», te deklare Elissa Fudim, yon avoka nan Depatman

Lajistis Ameriken an, ki ap defann gouvènman federal la nan pwosè a. Avoka Depatman

Lajistis Ameriken an ak gwoup dwa imigran yo te montre imigran ki soti Kiba, Ayiti,

Nikaragwa ak Venezyela, yo pa jis sove pou pwoblèm ekonomik, men yo anba men yon rejim

opresif, yo anba ensekirite ak vyolans k ap vin pi grav, epi kondisyon politik nan peyi sa yo te

mete lavi yo an danje. Tipton te voye jete agiman avoka Texas yo ki te fè kwè Leta sa yo ap

depanse plizyè milyon dola pou swen sante ak depans nan edikasyon piblik, akòz foul imigran

sa yo. Jij la mande pou Texas pwouve ki kote yo fè pèt ekonomik yo, nan ka sa a.

Tipton te mande avoka Texas yo an plizyè repriz, ki jan Leta sa yo ap deklare pèt

finansye si done yo montre pwogram imanitè aktyèl la redwi kantite imigran ki antre

Ozetazini. «Nan sis dènye mwa yo, mwen wè nou depanse mwens lajan pou moun ki soti nan

peyi sa yo,» Tipton te di avoka Texas yo.

Sipòtè pwogram la te anonse se pa tout moun ki aplike yo apwouve otomatikmam,

men yo revize endividyèlman chak ka, yon fason pou te bloke kont agiman avoka Texas yo ki

te di pwogram lan pa respekte lwa imigrasyon e yo te asimile l ak yon pwogram paswa.

Avoka Leta ameriken yo te ajoute gen moun ki te rive nan etap final la ak apwobasyon nan

men yo. Apre yo te rive nan peyi Etazini, yo te rejte yo, san yo pa presize kantite moun yo

refize konsa.

Apre finisman diskisyon jounen vandredi 25 dawout lan, Tipton pa t vle imedyatman

tranche sou legalite pwogram imanitè Joe Biden lan, men Tipton te di tou li pa alèz pou l bay

nenpòt òdonans tanporè nan moman sa a ki t ap tou fini ak pwogram Biden lan pou tout peyi

a, alòske gen lòt Leta nan Etazini ki di inisyativ la benefik anpil pou yo.

Nan fen mwa jiyè a, plis pase 72 000 Ayisyen, 63 000 Venezyelyen, 41 000 Kiben ak

34 000 Nikaragweyen te gen otorizasyon pou vin Ozetazini, atravè pwogram lan. Pwogram

lan pèmèt jiska 30 000 moun antre Ozetazini chak mwa, soti nan peyi Kiba, Ayiti, Nikaragwa

ak Venezyela. Prezidan Donald Trump te nonmen Tipton e se yon jij ki konn pran deja

desizyon kont administrasyon Biden lan, sou ki moun li dwe bay priyorite pou depòtasyon.

Ronald Léon