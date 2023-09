Les USA mettent la RD sur la liste noire

Le Président américain Joe Biden a inscrit la République Dominicaine sur la liste noire des pays de trafic et de production de stupéfiants, liste sur laquelle s’est ajoutée également la Chine.

ONU: Entretien SG Guterres / PM Henry

Le Secrétaire Général Antonio Guterres s’est entretenu avec le Premier Ministre Ariel Henry et a exprimé sa solidarité avec le peuple haïtien qui continue de souffrir d’une crise multiforme, exacerbée par la violence des gangs. Les deux hommes ont également échangé sur le déploiement d’une Mission Multinationale de soutien sécuritaire en appui à la Police Nationale d’Haïti. Ils ont en outre discuté de l’importance de parvenir à un large accord politique, afin de créer les conditions propices à la tenue d’élections et d’ouvrir la voie au développement.

Haïti: Biden a organisé une importante réunion

Le vendredi 22 septembre 2023, le Président Biden a organisé une réunion à huis clos sur Haïti. À l’agenda : les besoins de la mission kenyane et les résultats de la mission d’évaluation en Haïti, effectuée par de hauts responsables kenyans, en août dernier. Plus de 30 pays ont assisté à la réunion, et au moins 11 d’entre eux ont pris des engagements de soutien de la mission, sans plus de précision, selon un haut responsable américain qui s’est exprimé sous couvert d’anonymat à l’issue de cette réunion…

Haïti va expulser un citoyen américain

Le citoyen américain Robert Brenton Nutther va être expulsé du territoire haïtien. L’arrêté d’expulsion a été adopté le 19 septembre 2023 et publié dans le journal le Moniteur. Robert Brenton a été arrêté aux Cayes, en juillet dernier, et accusé «d’incitation à la violence».

Séjour conditionnel: 71 000 Haïtiens déjà légalement aux USA

Selon les responsables du Service des Douanes et de la Protection des frontières des États-Unis (Customs and Border Protection – CBP), du 5 janvier au mois d’août 2023, plus de 211 000 personnes: Cubains, Haïtiens, Nicaraguayens et Vénézuéliens, sont arrivées légalement dans le cadre du programme de séjour conditionnel, dont 71 000 Haïtiens sur les 84 000 autorisés.

Le groupe KLASS encourage la construction du canal à Ouanaminthe

Des paysans dans la commune de Ouanaminthe ont décidé de continuer les travaux relatifs à la construction d’un canal d’irrigation sur la rivière transfrontalière: Massacre. Beaucoup d’Haïtiens et d’institutions se montrent solidaires aux artisans de cet ouvrage. Le groupe KLASS se rallie à cette cause.

Dans une courte vidéo, le maestro du groupe à succès «Klass», Jean Herard Richard, dit Richie, dit oui à l’achèvement de la construction du canal au niveau de la plaine de Maribaroux, située dans la commune de Ouanaminthe.

«Nous voyons ce qui se passe à Ouanaminthe, notre devoir est d’accompagner, car “Klass” est Haïti et appartient à celle-ci», déclare le directeur musical, originaire du Cap-Haïtien.

D’autres stars de la musique haïtienne avaient déjà manifesté leur solidarité aux initiateurs de ce projet. Par exemple : Widler Octavius, dit Wid, promet 3 000 dollars US pour la poursuite des travaux.

À signaler que la construction de ce canal a suscité la colère de l’administration dominicaine qui a déjà adopté une kyrielle de mesures visant à contraindre les Haïtiens à suspendre des travaux.

Diaspora haïtienne: plus de 1,6 milliard de dollars US envoyés de la République Dominicaine en Haïti

Selon le rapport statistique de la Banque Centrale dominicaine, Haïti a reçu des envois de fonds de 1 milliard 616 millions de dollars américains de la République Dominicaine au cours des 30 derniers mois. Haïti est le plus grand destinataire des envois de fonds formels envoyés par la République Dominicaine, en effet, entre 2020 et jusqu’en juin 2023, sur les 2 milliards, 357 millions de dollars envoyés par les résidents de l’économie dominicaine vers d’autres pays, plus de 50% sont parvenus à des ressortissants haïtiens. Au cours des 6 premiers mois de cette année, les envois de fonds de la République Dominicaine se sont élevés à 443,7 millions de dollars, un montant 33,4% supérieur pour la même période de l’année précédente.

Le rapport précise que parmi les principales destinations des envois de fonds sortants pour la période, Haïti arrive en première position avec 65,8%, suivi des États-Unis avec 18,5%.

Selon l’étude de la Banque Interaméricaine de Développement (BID), les «Envois de fonds vers l’Amérique latine et les Caraïbes en 2021» entre 2017 et 2021 (5 ans), Haïti a reçu au total 13 milliards 852,9 millions de dollars. Rappelons que durant cette période le salaire minimum de la masse salariale moyenne haïtienne était de 12 494 pesos mensuels mais depuis juin 2023 le salaire minimum a été augmenté à 19 939 pesos, soit 47 654,21 gourdes, 1 peso = 2,39 gourdes, en date du 21/09/2023).

Gold Cup 2024: «Corventina» n’a pas rejoint le rassemblement

La Grenadière Melchie Dumornay, alias «Corventina», sélectionnée pour participer aux qualifications pour la Gold Cup 2024, ne participera pas au rassemblement, en raison d’une gêne musculaire. La décision a été prise de la laisser à la disposition de l’Olympique Lyonnais, pour qu’elle puisse se soigner et être pleinement opérationnelle, pour le match contre le PSG, le 1er octobre prochain. Pour revoir «Corventina» reporter le maillot d’Haïti pour la première fois depuis la Coupe du monde, il faudra patienter jusqu’à la coupure internationale d’octobre.

Vivy-Mitchell: la PNH a repris le contrôle

Le Commissaire Garry Desrosiers, Porte-parole de la Police Nationale d’Haïti (PNH), a informé que la police avait repris le contrôle de la situation à Vivy-Mitchell, après avoir repoussé le gang «Kraze Baryè» qui tentait, ces derniers jours, de prendre le contrôle de ce quartier résidentiel de Pétion-Ville. Différentes unités spécialisées de la PNH sont actuellement visibles sur les lieux.

Taekwondo: des nouvelles du championnat national

La Fédération Haïtienne de Taekwondo est heureuse de vous informer de l’organisation de son Championnat National, prévu du 11 au 25 novembre 2023, malgré les défis liés à l’insécurité et aux migrations. Le Championnat couvrira quatre départements: Ouest (Carrefour), Nord-Ouest (Port-de-Paix), Artibonite (Saint-Marc), Sud (Cayes), et même la Diaspora. Suite à une étude minutieuse de notre Direction Technique, voici les catégories retenues : -58 kg, -68 kg, -80 kg, +80 kg pour les hommes, et -49 kg, -57 kg, -67 kg, +67 kg pour les femmes.

Arrestation du présumé bandit, Asley Beaucéjour Fils, aux Gonaïves

Les agents de la Police Nationale d’Haïti ont mis la main au collet d’Asley Beaucéjour Fils, le dimanche 17 septembre 2023. Il est arrêté pour, entre autres, son implication présumée dans des actes de banditisme et pour association de malfaiteurs.

Fils de Me Asley Beaucéjour, avocat au barreau des Gonaïves, Asley Beaucéjour Fils a été arrêté par les autorités policières dans la Cité de l’Indépendance, selon Radio Référence. Le jeune homme est accusé d’avoir participé à des actes de banditisme, d’association de malfaiteurs et de destruction de biens.

Le présumé bandit, devant le juge de Paix de la section Nord, Josué Alexis, a expliqué qu’il opérait pour le compte de son père, également accusé dans cette affaire, confirme la station précitée, dans un message publié sur son compte X.

Plusieurs morts et blessés, enregistrés dans un accident de la circulation à Fonds-Verrettes

Au moins deux personnes sont mortes dans un accident de la circulation survenu à Fonds-Verrettes, une commune de l’arrondissement de Croix-des-Bouquets, le lundi 18 septembre 2023. D’après nos informations, plusieurs autres sont sorties blessées. Le chauffeur d’un camion transportant des marchandises a perdu le contrôle de son véhicule, à cause de l’état de la route à Fonds-Verrettes, soit à la hauteur de la Route Nationale #8. Cela a causé la mort de deux personnes, dont une femme, et trois autres personnes ont été blessées.

Parmi ces trois personnes blessées, on compte le chauffeur de ce camion assurant le trajet Forêt-des-Pins / Croix-des-Bouquets. Ce dernier répond au nom de Lunès Dérolus, dit «Ti kraze». Depuis le mois de juin, d’énormes dégâts ont été enregistrés après le passage des eaux pluviales dans cette zone. Ces eaux avaient détruit plusieurs maisons et emporté plusieurs matériels. De ce fait, cette route est devenue un passage à haut risque. Il faut, entre-temps, souligner que c’est un bilan provisoire qui a été présenté par le journaliste.

Le chef de gang Dessalines, ainsi connu, tué, et quatre autres individus arrêtés au Cap-Haïtien

La police nationale a annoncé avoir stoppé le chef de gang Dessalines, ainsi connu, et interpellé quatre (4) autres individus au Cap-Haïtien. L’opération a été menée dans le quartier Conassa, situé à l’entrée Est de la deuxième ville du pays. Le présumé criminel, connu sous le nom de Dessalines, membre du gang «Lame Kosovo», est tombé dans des échanges de tirs avec les Forces de l’ordre. Quatre (4) autres individus qui l’accompagnaient ont été appréhendés par la police. Il s’agit de Zamor Galy, Marcelin, tous deux touchés par balle, tandis que Dessous Nènè et Sévère Gereiu sont placés en détention. Dans la foulée, un revolver de calibre 38, qui était en possession de Dessalines, a été confisqué par la police du Nord, dans le cadre de cette opération.

265e anniversaire de naissance de l’Empereur Jean-Jacques Dessalines

Mercredi 20 septembre 2023, dans le cadre du 265e anniversaire de naissance de l’Empereur Jean-Jacques Dessalines (20 septembre 1758 – 20 septembre 2021), Père fondateur de la Nation haïtienne, le PM de facto, Ariel Henry, a salué la mémoire de ce visionnaire, de ce héros national. «En ce 20 septembre, Jour de Dessalines, je m’incline pour saluer la mémoire de ce visionnaire, de ce héros national et principal artisan de notre indépendance: l’Immortel Jean-Jacques Dessalines le Grand. Que tous les Haïtiens se souviennent de lui, bénissent le jour qui l’a vu naître ! Que son rêve de liberté, de grandeur, de prospérité qu’il chérissait pour la Nation continue de briller, de nous guider sur le sentier de la réconciliation et de la paix !» Premier Ministre a. i., Ariel Henry.

Gold Cup W 2024: propos d’Amandine Pierre-Louis

Nouvellement convoquée dans l’équipe nationale, Amandine Pierre-Louis, latérale de formation, née de mère canadienne et de père haïtien, originaire de la commune de Milot dans le Nord d’Haïti, se sent déjà bien et espère apporter son expérience à l’équipe, sur la route de la Gold Cup féminine.

Carrefour-Feuilles: la PNH toujours active

La Police Nationale d’Haïti (PNH) est à pied-d’œuvre au niveau de Carrefour-Feuilles et mène des opérations ciblées, en vue de permettre à la population de retourner à la vie normale et de faciliter la reprise des activités dans cette zone. Dans cette perspective, plusieurs unités spécialisées de la PNH dont le SWAT, la Brigade d’Intervention et de Recherches (BRI), l’Unité temporaire Antigangs (UTAG), entre autres, sont toujours déployées à Carrefour-Feuilles.

Le MJSAC demande d’établir les camps de base, en dehors de la RD

Jean Tholbert Alexis, Directeur de Cabinet de la Ministre de la Jeunesse, des Sports et de l’Action Civique (MJSAC) a adressé le 18 septembre dernier une correspondance aux membres du Comité de Normalisation de la Fédération Haïtienne de Football (FHF), relative aux matchs disputés par les sélections haïtiennes en République Dominicaine. Il demande au Comité de la FHF de bien vouloir adopter des dispositions en vue d’établir les camps de base des sélections nationales, hors de la République Dominicaine, en vue de leur permettre d’évoluer en toute sérénité, lors des compétitions internationales.

Evens Eliacin