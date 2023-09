Un 29e policier tué

Jeudi 7 septembre 2023, dans la soirée, le policier Willio Idocci, Agent 4 (17e promotion), a été mortellement blessé, lors d’un assaut des bandits du gang de Bel-Air dans le quartier de Solino. Le Syndicat National des Policiers Haïtiens (SYNAPOHA) rappelle que c’est le 29e agent de la Police Nationale d’Haïti (PNH), tombé sous les balles assassines des bandits, au cours des 9 premiers mois de l’année 2023.

Le P.M. ne démissionnera pas

Le Premier Ministre Ariel Henry ne démissionnera pas. La démission n’est pas la solution, a déclaré l’ex-député Jean Tholbert Alexis, Chef de cabinet de la ministre de la Jeunesse et des Sports. Il accuse ceux qui réclament à cor et à cri le départ d’Ariel Henry de faire du dilatoire et de vouloir semer le chaos.

Gangs: près de 25 000 personnes déplacées

Le vendredi 8 septembre 2023, la Direction de la Protection Civile a révélé, qu’au cours du mois d’août, dans les quartiers de Carrefour-Feuilles, Savane Pistache, près de 25 000 personnes déplacées ont été enregistrées dans 32 sites répartis dans la 3e circonscription de Port-au-Prince et à Tabarre.

Situation tendue à Solino

Vendredi 8 septembre 2023, la situation était toujours tendue à Solino et dans les zones avoisinantes où des tirs sporadiques d’armes automatiques ont été rapportés, au cours de la journée. La circulation est totalement impossible à Nazon.

Richard Widmaïer nouveau Vice-Président de l’ANMH

Célébration vendredi des 21 ans d’existence de l’Association nationale des Médias Haïtiens. Ce fut l’occasion pour l’ANMH de présenter son nouveau vice-président, Richard Widmaïer, qui remplace la journaliste Liliane Pierre-Paul, décédée le 31 juillet dernier.

57ème Journée internationale de l’Alphabétisation

Le Ministère de l’Éducation Nationale et de la Formation Professionnelle (MENFP) et le Bureau National de l’Alphabétisation ont organisé, ce vendredi 8 septembre 2023, à Pétion-Ville, une journée de réflexion sur l’alphabétisation et l’éducation non-formelle, à l’occasion de la 57ème Journée internationale de l’Alphabétisation. Dans son allocution, la secrétaire d’État à l’Alphabétisation et à l’Éducation non-formelle, Sandra Saint-Georges, s’est réjouie du travail qui a déjà été réalisé dans ce domaine en Haïti. Elle félicite les partenaires qui s’engagent à réduire le taux d’analphabétisme dans le pays.

La secrétaire d’État à l’Alphabétisation et à l’Éducation non-formelle sollicite le support de toutes les entités du secteur éducatif, afin de moderniser le modèle d’apprentissage et, de plus, dit déplorer l’impact de l’insécurité sur le fonctionnement des institutions qui s’impliquent dans l’alphabétisation en Haïti.

Parallèlement, Nesmy Manigat souligne que l’éducation est l’un des droits fondamentaux à protéger dans la société. Le ministre de l’Éducation Nationale et de la Formation Professionnelle encourage d’autres acteurs à s’impliquer dans la modernisation de l’alphabétisation en Haïti. Le titulaire du MENFP prône l’inclusion entre l’éducation formelle et non-formelle et appelle au respect du droit à l’éducation.

Plusieurs rues barricadées à Nazon

Moins de 24 heures après une attaque armée, menée contre le quartier de Solino, certains quartiers voisins ont pris l’initiative de barricader certaines rues. C’est le cas de Nazon. Des branches d’arbres et des véhicules ont été érigés sur la voie publique, durant toute la journée de ce jeudi 7 septembre 2023.

Les voies reliant la route de l’Aéroport et Nazon ont été coupées ce jeudi. Rares sont les chauffeurs de taxi-moto à avoir essayé de circuler dans la zone de Nazon. Le secteur du transport en commun et certaines activités commerciales restent paralysés dans la zone.

À la fin de la journée du mercredi 6 septembre, des hommes lourdement armés, en provenance du Bel-Air, avaient attaqué le quartier de Solino. Des rafales d’armes automatiques ont été tirées, provoquant ainsi des déplacés.

Jacmel: 9 251 kg de paille sèche, assimilée à de la marijuana, saisis

Des agents de la Police Nationale d’Haïti (PNH), plus précisément une équipe composée de l’UDMO et du SDPJ/Sud-Est, ont procédé, dans la nuit du jeudi 31 août au vendredi 1er septembre 2023, à l’arrestation du nommé Williamson Claude, alias Sonsonn, à Sainte-Hélène, section communale Bas-Lavoûte, commune de Jacmel.

Selon la police, Williamson Claude, alias Sonsonn, est un trafiquant de drogue. Agé de 23 ans, il est originaire de Belle-Anse.

En présence du Juge suppléant au Tribunal de Paix de Jacmel, la PNH informe qu’une perquisition a été effectuée au domicile de Wilner Trazil, un acolyte de Williamson Claude. 9 251 kilogrammes de paille sèche, assimilée à de la marijuana, y ont été découverts par les agents de l’ordre.

La PNH précise, qu’après analyse des enquêteurs du BLTS/SUD, cette quantité de paille sèche a été testée préliminairement positive à la marijuana. Quant au nommé Williamson Claude, il est placé en garde à vue, en attendant les suites judiciaires nécessaires.

Examens d’État en sciences infirmières

Le Ministère de la Santé Publique informe que la session ordinaire des examens d’État, pour l’obtention du permis d’exercer en sciences infirmières, s’est tenue dans le professionnalisme et la transparence, le dimanche 3 septembre 2023, dans les départements de l’Ouest, du Nord et du Sud. L’étape des corrections est enclenchée et les résultats seront publiés à la fin du mois.

Rivière Massacre: les Haïtiens ferment le canal

Suite à la fermeture de la frontière dominicaine entre Ouanaminthe et Dajabon (mercredi 6 septembre), des Haïtiens ferment le canal en le remplissant avec de la terre et des roches une section du canal qui est en cours de construction pour dériver les eaux de la rivière Massacre, conformément à la demande du gouvernement dominicain, a déclaré Homero Figueroa, Porte-parole de la présidence dominicaine. Il a également souligné l’importance de maintenir le dialogue et la collaboration pacifique entre les deux nations et réaffirmé l’engagement du Gouvernement dominicain à répondre aux préoccupations frontalières de manière privée, constructive et dans l’intérêt national. Notez que depuis 2 jours, la frontière est restée fermée…

PNH: un membre d’un gang de Ti-bois d’Homme tué

Marckenson Jean-Paul (33 ans), originaire de la commune de Gros-Morne (département de l’Artibonite), a été mortellement blessé dans des échanges de tirs avec la Police à la Saline de Port-de-Paix. Il était un membre actif d’un gang opérant à Ti-bois d’Homme, une localité située sur la route reliant la commune de Bassin-Bleu à celle de Gros-Morne.

Éducation: 20 000 parents ont bénéficié d’une subvention de 15 000 gourdes

Près de 20 000 parents ont déjà bénéficié d’une subvention de 15 000 gourdes du ministère de l’Éducation Nationale pour les accompagner pour la prochaine rentrée scolaire, a fait savoir le ministre Nesmy Manigat.

Contrôle des véhicules sur la RN#1

Le mercredi 6 septembre, la police de Bon-Repos a renforcé sa présence sur la Route Nationale #1, à proximité de « Bòzò », afin de poursuivre la traque des gangs armés, en procédant au contrôle des véhicules.

Près de 24 000 Haïtiens rapatriés au mois d’août

La Direction Générale de la Migration (DGM) informe avoir arrêté et expulsé vers Haïti, au mois d’août 2023, 23829 Haïtiens en situation migratoire irrégulière sur le territoire dominicain, à travers des opérations simultanées dans différentes parties du territoire national, sur ordre de Venancio Alcántara, Directeur Général de la DGM.

Les agents de la DGM étaient appuyés par des agents du Corps spécialisé de sécurité des frontières (CESFRONT), des membres de l’armée dominicaine, des agents de la police nationale et autres…

Les opérations de contrôle migratoire ont été menées dans les provinces de San Juan de la Maguana, Barahona, Independencia, Elías Peña, Azua et Peravia, ainsi que dans le Grand Santo Domingo, San Pedro de Macorís, La Romana, Santiago et Puerto Plata.

La fuite des patients de l’hôpital Sanatorium menace de propager la tuberculose

Une situation préoccupante a émergé à Port-au-Prince, alors qu’environ une centaine de patients, hospitalisés à l’Hôpital Sanatorium, se sont retrouvés dispersés dans les rues de la capitale, exposant ainsi la population à un risque accru de contamination. Le Dr Jean Ardouin Ester Louis-Charles, directeur de l’hôpital, a déclaré que cette fuite a été causée par la montée de la violence des gangs armés qui exercent désormais un contrôle dans les environs du Morne l’Hôpital.

La situation préoccupante est exacerbée par le fait que de nombreux patients pourraient avoir rejoint les camps d’hébergement de la ville, créant ainsi un environnement propice à la propagation de la tuberculose. Le Dr Louis-Charles met en garde contre le risque que ces patients, déjà vulnérables, développent une résistance aux traitements, ce qui pourrait avoir des conséquences dévastatrices sur la santé publique.

Pour tenter de remédier à cette situation critique, le Dr Louis-Charles a lancé une campagne de sensibilisation dans les espaces d’hébergement de Port-au-Prince. Il appelle instamment les patients qui ont fui l’Hôpital Sanatorium à se rendre à la Direction de Santé de l’Ouest à Turgeau, où ils pourront continuer leur traitement, en attendant les mesures nécessaires pour leur sécurité et leur santé.

La situation souligne la gravité de la crise sécuritaire à Port-au-Prince et les conséquences dévastatrices qu’elle a sur les services de santé. Les autorités haïtiennes sont confrontées à un défi complexe, alliant à la fois la restauration de l’ordre et la protection des patients vulnérables. La collaboration de la communauté internationale et des organisations humanitaires sera essentielle pour faire face à cette crise sanitaire en évolution rapide.

Dialogue multi acteurs

La coordinatrice Générale du Fonds Haïtien pour le Développement Durable a participé, les 6 et 7 septembre 2023, à l’hôtel Karibe, au dialogue multi-acteurs de clôture de la phase diagnostic du Programme Conjoint (PC) Cadre Intégré National pour le Financement (CINF) du Développement Durable, organisé par le Ministère de la Planification et de la Coopération Externe (MPCE), de concert avec le Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD) et la Conférence des Nations-Unies pour le Commerce et le Développement (CNUCED).

Les objectifs poursuivis à travers ce dialogue multi-acteurs ont été de:

1) Permettre aux différents acteurs d’appréhender les enjeux actualisés du développement national et du financement des Objectifs de Développement Durable (ODD) pour le pays;

2) Restituer et consolider les acquis du PC CINF et discuter des conclusions et recommandations de l’Évaluation du Financement du Développement (EFD), d’une part, et de la Feuille de Route pour l’intégration et le financement des ODD, d’autre part;

3) Identifier des pistes d’actions ou d’orientations prioritaires, pour la mise en œuvre du CINF d’Haïti.

Smith Prinvil