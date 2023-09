La PNH patauge entre nomination et opération

La Police Nationale d’Haïti (PNH) dit entreprendre des interventions à Carrefour-Feuilles

pour permettre à la population de rentrer chez elle et de reprendre ses activités en toute

quiétude. Le samedi 26 août, dans la soirée, des unités spéciales de la Police Nationale dont le

SWAT, la Brigade d’Intervention et de Recherches (BRI), l’Unité temporaire Anti-gangs

(UTAG), l’Unité Départementale de Maintien de l’Ordre (UDMO) et le Corps d’Intervention

et de Maintien de l’Ordre (CIMO) ont été mobilisées contre les hommes armés qui veulent

prendre le contrôle de ce quartier. Au moins une dizaine de bandits ont été mortellement

blessés dans les échanges de tirs avec les forces, et des armes appartenant aux hommes du

chef de gang «Ti Lapli» ont été récupérées, notamment des fusils d’assaut, selon le Syndicat

National des Policiers Haïtiens (SYNAPOHA) sur son compte « X » (ex twitter).

Notez que depuis le début des attaques des bandits sur les résidents de Carrefour-

feuilles, c’est la première opération d’envergure menée par la PNH. Le Haut Commandement

demande au public de continuer à coopérer pour aider la police à identifier les cachettes des

bandits, de manière à prendre de meilleures décisions et à développer les meilleures stratégies.

Entre autres, de nouvelles nominations stratégiques ont été annoncées, le 23 août, sous

l’autorité du Commandant en Chef de la PNH, M. Frantz Elbé, a révélé l’institution policière,

dans une note. La DDO-2 dispose désormais d’un nouveau Commandant. Sous la supervision

de l’Inspecteur Général Jean Yonel Trécil, le Commissaire Principal, Roger Lamartinière, a

été officiellement installé en tant que Directeur Départemental par intérim de l’Ouest 2. Cette

nomination fait suite au départ du Commissaire Divisionnaire, Clevens Cétoute, qui a été

transféré à la Direction Départementale du Nord-Ouest, pour occuper le poste de Directeur.

Ces changements de leadership, orchestrés par le DG a. i, Frantz Elbé, s’inscrivent dans le

cadre d’une redynamisation stratégique de la PNH, précise la note datant du mercredi 23 août

Néanmoins, lors de la cérémonie, l’Inspecteur Général Jean Yonel Trécil, a souligné

l’importance de ces nominations dans son allocution, en mettant l’accent sur l’engagement

continu à faire face aux défis actuels et à renforcer l’efficacité de la Police Nationale.

Alors que cette initiative pourrait témoigner de l’engagement de la PNH à s’adapter

aux besoins en constante évolution de la société haïtienne, les habitants des zones en proie

aux violences des gangs ne s’en remettent plus aux agents de l’institution. Alors que le pays

fait face à divers enjeux sécuritaires, ces nominations illustrent la volonté de la PNH de se

doter d’un leadership compétent et dévoué, pour relever ces défis avec détermination. Par

ailleurs, les changements habituellement opérés au sein de l’institution ne donnent pas

toujours les résultats escomptés.

Par ailleurs, dans un communiqué publié le mardi 22 août 2023, le Ministère de la

Justice et de la Sécurité Publique (MJSP) a émis un appel vibrant à la population, l’invitant à

soutenir activement les efforts de la Police Nationale d’Haïti (PNH) dans sa lutte contre la

criminalité croissante dans le pays. Le Ministère de la Justice et de la Sécurité Publique

(MJSP) a informé la population que des consignes très claires ont été passées à la Police

Nationale d’Haïti (PNH) pour intervenir de façon décisive sur tout le territoire de la

République pour protéger la population qui, en aucune manière, ne devrait abandonner ses

lieux de vie aux bandits. Le Ministère demande à la population de soutenir les policiers et

policières engagés sur le terrain, en leur fournissant les informations sur la configuration des

quartiers pouvant leur permettre de prendre les meilleures décisions et de développer les

meilleures stratégies.

Le MJSP reconnaît que le contexte est difficile, que les échanges de tirs entre la Police

et les bandits peuvent être extrêmement perturbants pour la population ; que la multiplication

des foyers de tensions est accablante pour les uns et les autres mais le mariage

Police/Population sera certainement gagnant. La victoire contre le grand banditisme et la

criminalité ne peut-être que pour la population et sa force de Police. Comme dans ses notes

des 6 et 8 mars 2023, le Ministère rappelle à la population qu’elle a un devoir de résistance,

que la dénonciation de criminels relève du devoir civique, comme le précise l’article 52-1 de

la Constitution de la République en vigueur, concernant les obligations du citoyen vis-à-vis de

l’État et de la Patrie.

Le MJSP a transmis des consignes catégoriques à la PNH, ordonnant une intervention

décisive sur l’ensemble du territoire national, pour garantir la sécurité des citoyens.

Soulignant l’importance de ne pas laisser les espaces de vie aux mains des criminels, le

Ministère a insisté sur la nécessité d’une collaboration étroite entre la population et les forces

de l’ordre. Le Ministère a appelé les citoyens à jouer un rôle actif, en partageant des

informations essentielles sur la configuration des quartiers, permettant ainsi à la police de

prendre des décisions éclairées et de développer des stratégies efficaces. Tout en

reconnaissant les défis complexes de la situation, avec les échanges de tirs engendrant des

perturbations majeures pour les résidents, le MJSP a affirmé que l’alliance entre la population

et la PNH serait un élément déterminant pour remporter cette lutte cruciale. «La victoire sur le

grand banditisme et la criminalité repose sur l’unité de la population et la force de la police»,

a souligné le Ministère. Dans des notes récentes, datant des 6 et 8 mars 2023, il a rappelé aux

citoyens leur devoir de résistance face à ces défis sécuritaires et a mis en avant le caractère

civique de la dénonciation des criminels. L’article 52-1 de la Constitution actuelle, qui traite

des responsabilités des citoyens envers l’État et la Patrie, a été mis en avant pour souligner

l’importance de cette contribution active à la sécurité nationale.

Altidor Jean Hervé