«Abandon de la Providence, trahison de l’État, naïveté, bravoure ou excès de zèle du PasteurMarco?»

L’événement, qui a un caractère plutôt épique, s’est terminé par une fin tragique. Pourtant, tous les

éléments concourent à le rapprocher d’un récit biblique. Ayiti serait-elle devenue, ne serait-ce que

symboliquement, la nouvelle Terre Promise, le nouvel Israël quand Dieu combattait aux côtés de son

peuple ? Pour donner plus de crédit scientifique au regard des faits historiques, faisons un petit tour

d’horizon de certains passages bibliques y relatifs. Dans le psaume 144 :1 de David, on peut lire: « Béni

soit l’Éternel, mon rocher, qui exerce mes mains au combat, mes doigts à la bataille… ». La différence

marquante, c’est que Pasteur Marco a oublié que lorsque Dieu était dans le camp de son peuple élu, tel

que considéré dans la Bible, en l’occurrence Israël, il ne l’a pas envoyé à la boucherie pour se faire

massacrer. À cette époque, Dieu était l’auteur et le donateur de la force naturelle physique, de la force

mentale et de toute la force spirituelle qu’il possédait, pour exercer la grâce, pour endurer les afflictions et

les épreuves, pour accomplir son devoir et pour résister aux ennemis, jusqu’à les vaincre littéralement,

comme ce fut le cas dans de nombreuses batailles auxquelles Dieu participa aux côtés d’Israël, les faisant

vaincre leurs ennemis.

Il convient donc, à juste titre, de se rappeler du combat de David contre Goliath. Qui ne s’en

souvient pas ? Le petit David devait avoir sa lance de pierre en main pour vaincre le géant Goliath qui

était bien plus grand que lui. Malgré la supériorité physique et la superpuissance de ce dernier, la victoire

était du côté de David. Et, c’est la preuve tangible que, malgré sa toute-puissance, son omniscience et

omniprésence, Dieu ne sauve pas l’homme sans l’homme. Il utilise toujours les moyens du bord pour

accomplir ses exploits en faveur de son peuple. Dans le livre de Josué, la conquête de Canaan est

présentée comme facile et rapide, précisément en raison de la réalité décrite ci-dessus. L’histoire de cette

conquête fut connue du grand public, comme suit: « Les Israélites encerclèrent la mer Morte et

traversèrent le Jourdain. Ils prirent Jéricho et Aï, conclurent un traité avec les Gabaonites. Propriétaires de

toute la Palestine centrale, ils écrasèrent une coalition de cinq rois au sud, ainsi que quelques rois au nord.

Le territoire fut divisé entre les douze tribus… » Cependant, la dimension spirituelle de cette émeute

civile n’a rien à envier aux épopées militaires, si on circonscrit l’évènement du samedi 26 août 2023 dans

le contexte de la foi dans laquelle le Pasteur Marco a guidé ses fidèles. Ainsi, ne convient-il pas d’en

passer en revue quelques épisodes bibliques où Dieu a choisi son camp, pour se ranger aux côtés de son

peuple ? À titre d’illustration, il n’y a pas comme les Psaumes pour chanter les hauts faits de l’Éternel des

armées en faveur des siens. Du Psaume 18 : 2 « Éternel, mon rocher, ma forteresse, mon libérateur ! Mon

Dieu, mon rocher, où puis-je trouver refuge ! Mon bouclier, la force qui me sauve, ma haute retraite… »,

en passant par les Psaumes : 71 :3 « Sois pour moi un rocher qui me sert d’asile, où je pourrai toujours me

retirer ! Tu as résolu de me sauver, parce que tu es mon rocher et ma forteresse… », 95 :1 « Viens,

chantons de joie à l’Éternel ! Crions de joie vers le rocher de notre salut… », pour terminer dans

Deutéronome 32 :30, 31 : « Comment un seul pourrait-il en persécuter mille, et deux en faire fuir dix

mille, si leur Rocher ne les avait pas vendus, si l’Éternel ne les avait délivrés ? En ont-ils manqué ??? ».

On pourrait en citer davantage, mais limitons-nous à ces extraits bibliques susmentionnés. Car il existe de

nombreuses références bibliques qui relatent les circonstances dans lesquelles Dieu a accompagné son

peuple dans ses combats. Ainsi donc, de toutes les exhortations de Dieu à son peuple à combattre, le

Psaume 18 :34 est la plus explicite, en ce sens qu’il décrit concrètement comment procéder pour vaincre

son ennemi : « Il entraîne mes mains au combat, et mes bras tendent l’arc d’airain… ».

Les grands exploits bibliques qui portent l’empreinte de la fureur divine en faveur de son peuple

contre ses ennemis ont tous été entachés des actions redoutables des rois guerriers via les conquêtes

militaires, les révoltes, l’infiltration progressive, l’évolution sociale, les pressions économiques, etc. Donc,

c’est plus que légitime que le Dieu d’Israël, en ces temps-là, était connu comme un Dieu vengeur, un

Dieu guerrier digne de l’épithète d’Éternel des armées. C’est donc précisément ce qui manquait dans

l’approche guerrière, ou plutôt d’autodéfense, du Pasteur Marco, qui malheureusement s’était soldée par

l’échec, transformée en un bain de sang, parce que Dieu a, dans ce cas précis, mal exercé la main de son

peuple au combat, l’a livré au triste sort du massacre en territoire ennemi, dans la quête de la Terre

Promise, le Canaan ayitien, que le Pasteur Marco a pu observer de loin sans pouvoir y accéder. À ce titre,

était-ce Dieu qui n’a pas su protéger son peuple ou l’État qui a échoué dans sa mission de garant de la

sécurité publique ou encore le Pasteur Marco qui s’est leurré, en se montrant trop zélé ? Peut-on ici parler

de naïveté, de courage ou de bravoure des fidèles du Pasteur Marco, dans le contexte d’un État en faillite

où la population est livrée à elle-même, à tous les points de vue, dans toutes les sphères et à toutes les

échelles de la vie nationale ? Quoi qu’il en soit, la vérité est que de nouveaux héros viennent de figurer

dans les annales de l’histoire nationale. Leur bravoure leur donne automatiquement le droit d’entrer au

panthéon des grands de ce pays qui n’ont pas lésiné sur le sacrifice de leur vie pour le salut de la nation.

En dépit du fait que la supériorité numérique n’a pas joué en faveur de l’insurrection des fidèles du

Pasteur Marco contre les bandes de Vitelhomme, la nation entière se souviendra pendant longtemps que

dans les heures les plus sombres de notre histoire, où la population était aux abois et livrée à elle-même,

un groupe de chrétiens protestants a pris son courage à deux bras pour dire non à la grande bêtise

nationale et non à l’inacceptable. Elle se souviendra aussi que d’innombrables citoyens qui ne se sont pas

contentés de se réclamer du ciel, contrairement à l’évangile de la résignation que les églises protestantes

en Ayiti ont l’habitude de prêcher, ont été sauvagement massacrés pour avoir été abandonnés et livrés à

leur triste sort par les entités responsables de la sécurité nationale, dont les Forces Armées d’Haïti

remobilisées depuis tantôt, et les unités spécialisées de la PNH qui avait pourtant promis d’accompagner

la marche des fidèles vers la terre de terreur, Canaan, pour libérer des captifs et mettre un terme à

l’horreur des gangs armés dans la zone. Le pasteur Marco et ses fidèles qui ont eu le courage de marcher,

non pas pacifiquement, mais avec ardeur et véhémence, contre les bandits armés qui, depuis quelques

temps, sèment la terreur dans la population, se sont retrouvés littéralement piégés. Cependant, il ne faut

pas oublier qu’ils ont mis leur Bible de côté pour prendre en main leur destin et celui de leurs enfants. Ils

méritent notre respect et notre contemplation. Que leur sang ne soit pas versé en vain. Puisse ce jour du

26 août 2023 entrer dans les annales de l’histoire nationale pour honorer le courage et la mémoire de ces

braves hommes et femmes qui ont brandi leurs couteaux, pioches, pierres et machettes pour défendre la

sécurité nationale.

L’initiative de cette émeute populaire de cette bande du secteur évangélique peut être considérée

par certains comme étant un acte d’irresponsabilité et de suicide collectif, mais les victimes se sont

données en holocauste en hommes et femmes libres et courageux, pour le salut de la nation tout entière.

C’est un présage que la population est à la limite de ses forces, et que face à l’indifférence et au mépris

des autorités nationales compétentes en matière de sécurité et de défense publique, le peuple est

déterminé à se rendre justice. Malheur aux autorités concernées si elles ne l’accompagnent pas dans son

cri de consternation et de désespoir ! Certes, l’initiative a échoué, parce que le Pasteur Marco a oublié que

nous avons un déficit crucial de la part de la population, en termes de préparation militaire et de défense

civile, et que, sans le soutien de la PNH, le résultat ne pouvait être que ce qu’il est, et se solder par un

échec.

Le pasteur Marco a traîné ses fidèles à la boucherie, j’en demeure convaincu, non pas par

méchanceté, mais par dégoût de vivre dans l’indignité. Même si l’issue s’est avérée catastrophique, il

n’en demeure pas moins vrai que l’intention d’une telle initiative était bonne.

Désormais, il est plus que clair que le soulèvement populaire est le seul capable d’éradiquer dans

le pays, comme au 7 février 1986, le phénomène des gangs et des bandits armés qui terrorise le pays

depuis tantôt trois ans. Alors, chacun, selon ses moyens, quels qu’ils soient, qu’il fasse un faisceau de

synergies, de stratégies et d’actions préhensibles pour donner, aussi bien aux bandits à cravates qu’aux

bandits à «sapat», la monnaie de leur pièce. Et, tout citoyen conséquent et convaincu de la possibilité et

de la nécessité de la renaissance de notre Ayiti chérie devrait monter à bord. Le massacre odieux des

fidèles du Pasteur Marco à Canaan ne doit pas rester impuni, en ce sens qu’il est un cri de désespoir de

l’âme et du cœur. Plus qu’un acte de violence d’un secteur qui devrait prôner la non-violence, c’est un

non catégorique à l’insécurité dans le pays. Ainsi donc, malgré l’échec d’une si louable initiative, si la

population ayitienne ne se soulève pas et ne s’unit pas pour mettre fin aux « bandits à cravates » et « aux

bandits à sapat », c’est que nous ne sommes pas dignes d’être des enfants de nos ancêtres, car de

nouveaux héros viennent d’entrer dans les annales de l’histoire nationale. Maintenant, la grande

préoccupation est de savoir si nous sommes au bord d’une guerre civile ? La réponse est redondamment

non. Ce qui se passe actuellement en Ayiti, tout comme en février 86, n’est qu’un cri de désespoir du

peuple, pour réclamer justice par la légitime défense.

Jean Camille Etienne (Kmi-Lingus),

Arch. Msc. en Politique et Gestion de l’Environnement,

26/08/2023

